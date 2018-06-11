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İzmir'de 19 bin 287 uyuşturucu hapa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu hapları piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 19 bin 287 uyuşturucu hapa 3 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu hapları piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için yaptığı çalışma kapsamında Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu hapın kentte getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Konak'ta belirlenen bir adrese gece yapılan baskında 17 bin 387 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 şüphelinin araçlarında yapılan aramada da bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadelerinde birbirlerini suçlayıp, uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığın öne süren H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T.(26) tutuklandı.

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