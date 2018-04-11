İzmir’de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada husumet iddiası

İzmir’in Ödemiş ilçesinde üç kişi arasında yaşanan silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 1 kişinin aralarında geçmişten gelen husumet olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayda ölen İbrahim Bülbül (32) ile yaralanan eniştesi Gültekin K. (32) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet olan Erdoğan Gölcük’ün (30) berber dükkanına gitti. Dükkandan beraber 35 AG 8585 plakalı araca binerek ayrıldılar. Saat 13.30 sıralarında Ödemiş’e bağlı Şirinköy yolu üzerinde otomobil içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ilk belirlemelere göre İbrahim Bülbül kurusıkıdan çevirme 7,65 mm çapındaki tabancayla vurularak aracın yanına düştü. Otomobilin sağ ön tarafında oturan Gültekin B. vuruldu, tabancayla olay yerinden kaçan Erdoğan Gölcük’ün de araca 150 metre uzaklıktaki tarla kenarında bacağından tüfekle vurularak kan kaybından öldüğü iddia edildi.

Otopsi için gönderildi

Yoldan geçen vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı kontrollerde İbrahim Bülbül ile Erdoğan Göçük’ün hayatını kaybettiğini belirlenirken, Bülbül’ün eniştesi Gültekin K.’nin sırtından yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi. Erdoğan Gölçük ile İbrahim Bülbül’ün cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Babası cesedinin başından ayrılmadı

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Erdoğan Gölcük’ün babası bir an olsun oğlunun cesedinin başından ayrılmadı. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu.