HABER

İzmir’de 22 zehir taciri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti yapan 44 şüpheliyi yakaladı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti yapan 44 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova, Gaziemir, Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Karabağlar ilçelerinde bulunan 18 ayrı ikamette, park ve bahçelerde son 1 hafta içerisinde icra edilen 66 ayrı operasyon ve uygulamada 44 şüpheli şahsı yakaladı.
Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş poşetler ve meşe tabir edilen kilitli poşetle kağıtlar içerisinde 32 kilogram 850 gram esrar, 313 gram metamfetamin, meşe tabir edilen poşet ile kağıtlar içerisinde 345 adet ektasy hap, 320 gram kokain, 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 adet kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10’u adli kontrol şartı olmak üzere 22’si serbest bırakıldı. 22 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.