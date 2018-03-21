İzmir’de 22 zehir taciri tutuklandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti yapan 44 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova, Gaziemir, Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Karabağlar ilçelerinde bulunan 18 ayrı ikamette, park ve bahçelerde son 1 hafta içerisinde icra edilen 66 ayrı operasyon ve uygulamada 44 şüpheli şahsı yakaladı.

Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş poşetler ve meşe tabir edilen kilitli poşetle kağıtlar içerisinde 32 kilogram 850 gram esrar, 313 gram metamfetamin, meşe tabir edilen poşet ile kağıtlar içerisinde 345 adet ektasy hap, 320 gram kokain, 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 adet kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10’u adli kontrol şartı olmak üzere 22’si serbest bırakıldı. 22 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.