İzmir'de 280 sanıklı FETÖ davasında 178 sanık için mütalaa verildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişi hakkındaki davada, savcı, 178 sanık hakkında kısmi mütalaa verdi. Savcı; sanıklardan 25'i için 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 122'sine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 31 sanık için de 'terör örgütü üyeliği' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı. Savcı, 178 sanık hakkındaki 1267 sayfalık kısmi mütalaanın tamamlandığını belirtti. Savcı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay başkanı korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ndeki eski komutanlardan albay Ramazan Elmas'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.