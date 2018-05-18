İzmir'de 31 FETÖ şüphelisi adliyede

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tespit edilen 118 gaybubet evine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 31'i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 42'si, geçen Salı günü adliyeye sevk edilmiş, 27'si 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12 şüpheli de haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmişti.
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