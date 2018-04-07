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İzmir'de 460 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

İZMİR'de son 1 hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 organizatör ile farklı milletlerden 460 kaçak yakalandı.

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA) İZMİR'de son 1 hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 organizatör ile farklı milletlerden 460 kaçak yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içinde sahillerde 10 ayrı operasyon yaptı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 421'i Suriyeli olmak üzere, Cezayir, Fas, Somali, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Sier Lione, Eritne, Senegal, Mali, Gine, Fas, Irak, Burkino Faso, Togo ve Tunus uyruklulardan oluşan toplam 460 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçiş öncesi taşımacılıkta kullanılan 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 otomobil, kaçak geçiş için kullanılacak olan 2 tekne motoru, 2 bot ve 20 can yeleği de operasyonlarda ele geçirildi. Jandarma, 7 organizatörü de gözaltına aldı. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan organizatörler ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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