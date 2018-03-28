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İzmir’de 49 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

İZMİR (İHA)

İzmir’de 49 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR (İHA)

İzmir’de 49 kaçak göçmen yakalandı

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