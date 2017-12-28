İzmir'de 5 ton sahte içki ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da sahte içki üretmek amacıyla bir depo kiralandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, depoyu kiralayan M.K.K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depoya bugün gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli türlerde 5 ton sahte içki, farklı boyutlarda 100 bin boş şişe ve bu şişelere ait 50 bin kapak, 10 bin sahte bandrol, 1 milyon etiket ve içki üretiminde kullanılan 20 tank ele geçirildi.
Polis ekipleri, gözaltına alınan M.K.K.'nın bağlantılı olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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