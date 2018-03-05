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İzmir’de 58 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

İZMİR (İHA)

İZMİR (İHA)

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