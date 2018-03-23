İzmir’de 64 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı.
22 Mart 2018 tarihinde saat 06.29’da gerçekleşen olayda, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisindeki bulunan 43 Suriye, 8 Afganistan, 7 Orta Afrika, 1 Kenya, 1 İran, 1 Çad, 1 Burkina Faso, 1 Etiyopya ve 1 Angolalı vatandaş olmak üzere toplam 64 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aralarında 22 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere gerekli makamlara sevk edildi.
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