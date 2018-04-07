İzmir’de 64 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Foça ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 ayrı araç içerisinde 64 Suriyeli kaçak göçmen ve biri Suriyeli 3 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifoça Fatih Mahallesi’nde gece yarısı saat 03.00 sıralarında şüpheli iki kamyoneti ve otomobili durdurdu. Araçlarda 64 Suriyeli kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen I.K, A.G. ve Suriyeli H.E. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Araçlara ve araç içinde bulunan 1 adet bot ve 1 adet tekne motoruna el konuldu.

Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği, göçmen kaçakçıları hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.