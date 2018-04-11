İzmir'de 70 kaçak yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde Bademli açıklarında radar tarafından tespit edilen şişme botu durdurdu. Ekipler, 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, biri Irak ve biri Fildişi Sahili uyruklu toplam 70 kaçağı yakaladı. 39'u çocuk, 13'ü kadın, 70 kaçak göçmen sahil güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.