HABER

İzmir'de 70 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 07:33 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 kaçak yakalandı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde Bademli açıklarında radar tarafından tespit edilen şişme botu durdurdu. Ekipler, 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, biri Irak ve biri Fildişi Sahili uyruklu toplam 70 kaçağı yakaladı. 39'u çocuk, 13'ü kadın, 70 kaçak göçmen sahil güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye hava sahası trafiği durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.