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İzmir'de 8 bin 575 kök Hint keneviri ile 172 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda, 8 bin 575 kök Hint keneviri ile 172 kilo esrar ele geçirildi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda, 8 bin 575 kök Hint keneviri ile 172 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Hint keneviri ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirlenen araziye düzenlenen operasyonda, ekili halde 8 bin 575 kök Hint keneviri bulundu. Ayrıca yapılan aramalarda 172 kilo da esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli H.D. gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve bir hassas terazi ele geçirildi. H.D, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

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