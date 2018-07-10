HABER

İzmir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çcukların da bulunduğu 90 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çcukların da bulunduğu 90 kaçak göçmen yakalandı.
Denetim yapan Sahil Güvenlik helikopteri, geçen pazar günü saat 05.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki 24'ü Orta Afrika Cumhuriyeti,10'u Irak, 7'si Senegal, 4'ü Suriye, 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları belirtilen 10'u kadın, 18'i çocuk olan toplam 46 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.
UÇAK BELİRLEDİ
İzmir'in Urla ilçesinde ise havadan kontrol yapan Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 00.40’ta, Azmak Koyu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu saptadı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botundaki görevliler, lastik botta bulunan kaçakları durdurdu. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen 4'ü Suriye, 11'i Filistin, diğerleri Afrika ülkelerinden olan toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 8 kadın ile 2 de çocuk bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.
Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 90 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılarKazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar
Gelinini sevgilisiyle yakaladı, çıplak halde kaçan adamı mahalleliyle dövdüGelinini sevgilisiyle yakaladı, çıplak halde kaçan adamı mahalleliyle dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.