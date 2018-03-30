İzmir’de 91 göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

İzmir Yenifoça’da insan kaçakçılığını önlemek için denetimlerini sürdüren Foça İlçe Jandarma ekipleri, Suriyeli 91 göçmen ve 3 şüpheli yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine giriş yapmak isteyen 2 minibüs dün gece saat 01.00 sıralarında jandarma ekiplerinin rutin yol denetimi sırasında durduruldu. Araçların içerisinde, yasa dışı yollarla ülkeye giren 38 yetişkin, 53 çocuk olmak üzere toplam 91 göçmen tespit edildi. Ayrıca, organizatör oldukları değerlendirilen M.C, N.G, ile Ö.G. isimli Türk vatandaşı 3 şüpheli yakalandı.

Her iki araca el konulurken, İl Göç İdaresine teslim edilecek olan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.