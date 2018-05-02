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İzmir'de aranan 352 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 592 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan 17 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 426 araç ile 256 motosikleti inceledi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 bin 327 gram esrar, 10 gram kokain, 82 uyuşturucu hap ve 141 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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