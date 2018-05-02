İzmir'de aranan 352 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 592 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan 17 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 426 araç ile 256 motosikleti inceledi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 bin 327 gram esrar, 10 gram kokain, 82 uyuşturucu hap ve 141 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
Lisede kimse yüzüne bakmamıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı
Gerçek sandığınızdan çok farklı! Bakın bu karenin görünmeyen yüzünde neler oluyormuş
Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum