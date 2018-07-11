İzmir'de aranan 418 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 418 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 194 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 418 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 41 kişinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 368 araç ile 269 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 379 gram esrar, 1 gram kokain, 112 uyuşturucu hap, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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