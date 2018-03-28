İzmir'de aranan 439 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir hafta boyunca kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 439 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,19-25 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 946 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 439 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 14 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirtildi. Ekipler 535 araç ile 273 motosikleti de inceledi. Denetimlerdeki aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 32 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 17 fişek, 329 gram esrar, 15 gram kokain, 1 gram eroin, 24 uyuşturucu hap, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetimlerde kumar oynatıldığı tespit edilen 10 işyerine de idari işlem uygulandı.