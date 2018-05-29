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İzmir’de aranan 518 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

İZMİR’de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 518 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 518 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21- 27 Mayıs günlerinde, kent genelinde kontrol yaptı. Denetimlerde 19 bin 564 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 518 kişi yakalandı. Yakalananlar arasındaki 8 şüphelinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, 460 araç ile 335 motosikleti de inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 96 mermi, 6 kurusıkı, ruhsatsız 3 tüfek, 914 gram esrar, 4 gram kokain, 32 uyuşturucu hap ve 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kumar oynatılan 7 iş yeri ve 121 şüpheli ile ilgili idari işlem yapıldı.

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