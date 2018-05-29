İzmir’de aranan 518 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 518 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21- 27 Mayıs günlerinde, kent genelinde kontrol yaptı. Denetimlerde 19 bin 564 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 518 kişi yakalandı. Yakalananlar arasındaki 8 şüphelinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, 460 araç ile 335 motosikleti de inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 96 mermi, 6 kurusıkı, ruhsatsız 3 tüfek, 914 gram esrar, 4 gram kokain, 32 uyuşturucu hap ve 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kumar oynatılan 7 iş yeri ve 121 şüpheli ile ilgili idari işlem yapıldı.
Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran öncesi flaş hamle
Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!
Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu
Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum