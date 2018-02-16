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İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:36 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

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