İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü (1)

İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.