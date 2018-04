İzmir’de bekçiler yemin etti

"İzmir daha huzurlu olacak"

Bekçilerin göreve başlamasıyla İzmir halkının daha güvende olacağını söyleyen Müdür Aşkın, "Arkadaşlar, vatanını-milletini seven bizlerin elbette düşmanları var. Çünkü onların kötü emellerine ulaşmalarının önündeki en önemli engel bizleriz. Bu yüzden bize karşı her an kötü niyetle saldırabilirler. Attığınız her adımda üzerinizdeki şanlı üniformadan, göğsünüzdeki ay-yıldız’dan dolayı hedef olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Ancak bu kentte yaşayan güzel insanlar da sizden en üst seviyede hizmet bekliyor. Yardıma muhtaç kişilere her zaman yardım edeceksiniz. Artık İzmir’in akşamları sizden sonra daha huzurlu olacak. Çünkü siz bu cesarete ve bu eğitime sahipsiniz" diye konuştu.

Bekçiler çok mutlu

Törende konuşan dönem birincisi Sami Özdilli de yaşadıkları gururu anlatarak, "Bugün çok sevinçli ve heyecanlıyız. Çünkü geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’na girmeye hak kazandık. Bayrağımızı, vatanımızı ve milletimizi; polis, asker ve jandarmamızla beraber vatandaşlarımızın güvenliği için yeri geldiğinde 24 saat görev yapacağız. Bugün itibariyle eğitimimi başarıya tamamladık" dedi.

Bu önemli günde bekçilerin aileleri de en az evlatları kadar büyük bir heyecan yaşadı. Çiçeği burnunda bekçi Oğuz Budak, bekçi olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Görevimizi layıkıyla yapacağız. Amirlerimizin verdiği emirleri uygulayacağız. Her türlü eğitimi ve bilgiyi aldık" derken, eşi Canan Budak da çok gururlu olduğunu belirtti.

Torunun bekçilik heyecanı için törende bulunan Sükrü Yılmaz ise "Oğlum polis torunum da bekçi oldu. Devlete hizmet etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bekçiler memlekete faydalı olacaktır" diye konuştu. Bekçi olan oğlu için törende bulunan Gönül Er de "Çok sevinçliyim. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.