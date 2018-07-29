İzmir'de bıçaklı kavga: 2 Yaralı 

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Nuri K. (39) ile Mustafa S. ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Nuri K. (39) ile Mustafa S. (47) yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırdı. Taraflar olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra Mustafa S. bıçakla Nuri K.'nin terzi dükkanının önüne geldi. Tekrar başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa S. ve Nuri K. birbirini karın bölgelerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

