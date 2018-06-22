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İzmir'de bir kamyon ve bir otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, plastik boru yüklü kamyonun ön tarafı bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Davut CAN - İZMİR, (DHA)İZMİR'in Çiğli ilçesinde, plastik boru yüklü kamyonun ön tarafı bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Gaziemir ilçesinde ise, bir otomobil, akaryakıt istasyonuna yakın bir yerde yandı. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dün (perşembe) gündüz saatlerinde Karşıyaka'dan Çiğli yönüne giden plastik boru yüklü kamyonun ön tarafında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kamyon şoförü aracı durdurup, aşağı indi. Alevler kısa sürede, büyüdü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde de Karabağlar'dan Gaziemir yönüne giden bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yakınlarında yanmaya başladı. Sürücü ve benzin istasyonunun personeli, yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.

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