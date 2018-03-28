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İzmir’de bir şahıs Meles Çayında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 03:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir şahıs ölü bulundu.Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Meles Çayında meydana geldi.

İzmir’de bir şahıs Meles Çayında ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir şahıs ölü bulundu.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Meles Çayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 34 yaşındaki Orhan Vural fenalaşarak çaya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vural’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Vural’ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri Vural’ın olduğu yerde incelemelerde bulundu. Vural’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından çaydan çıkartılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vural’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de bir şahıs Meles Çayında ölü bulundu

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