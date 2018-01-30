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İzmir'de boyacıların kurduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 19:27 | Son Güncelleme

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, İsmail Ateşçi (53) ve Erdoğan Şahin, bir binanın dış cephesini boyamak için kurmaya çalıştıkları demir iskelenin çökmesiyle, enkazın altında kaldı. İşçilerden Ateşçi yaşamını yitirdi, Şahin ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında 8709 Sokak'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ateşçi ve Erdoğan Şahin, binanın dış cephesini boyamak için demir iskele kurmaya başladı. Ateşçi ve Şahin, kurulumu henüz tamamlanmadan gürültüyle çöken iskelenin altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ateşçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, Şahin ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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