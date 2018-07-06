İzmir'de çekilen korku filmi vizyona girdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası'nda çekilen, adını da yine bu adadan alan 'Karantina 12' filmi, bugün vizyona girdi. Gerilim ve korku türünde bir Türk yapımı olan film, Türkiye'de 192 salonda sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Can Varol'un üstlendiği, senaryosunu ise Murat Barutçu'nun yazdığı ve İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası'nda çekilen 'Karantina 2' filmi, vizyona girdi. Başrollerini, Berna Üçkaleler, Şevket Süha Tezel, Umut Demirdelen ve Anıl Can Yılar'ın paylaştığı film, gerilim ve korku türünde bir yapım. Filmde; 5 üniversiteli genç, paranormal olayları araştırmak için gittikleri, geçmişi ile kirli Karantina Adası'nda, 2 gece kalıp ödevleri için araştırma yapıyor. Fakat beklenmeyen olaylar ve ölümler sonrasında Karantina Adası'ndan çıkıp çıkamayacaklarını bilemiyorlar. Profesörün asıl amacı Simya 12 kitabını bulmaktır. Bunun için de şeytan ile işbirliği yapmıştır. 86 dakikalık filmde, izleyicilerin korku ve gerilimi aynı anda yaşayacağı belirtildi.

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