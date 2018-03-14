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İzmir’de cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dün gece meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgilere göre; Zafer Mahallesi Ahrandı mevkiinde meydana gelen olayda, daha önceden tartıştıkları belirlenen Mehmet Poyraz (24) ile Ali Ö.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dün gece meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre; Zafer Mahallesi Ahrandı mevkiinde meydana gelen olayda, daha önceden tartıştıkları belirlenen Mehmet Poyraz (24) ile Ali Ö. (29) yeniden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Ö. yanında taşıdığı silahla Mehmet Poyraz’a birkaç kez ateş etti. Mehmet Poyraz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kayıplara karışan ve Ödemiş Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Ali Ö., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali Ö. buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Mehmet Poyraz’ın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu’na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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