İzmir'de çocuk tacizi şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettikten sonra kaçtığı belirtilen ve güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilerek yakalanan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçen pazar günü saat 09.30 sıralarında Karşıyaka'da yaşanan olayda, D.S. (13), annesiyle pastaneye gitti. Yaptıkları alışverişin ardından annesi eve döndü, arkada kalan D.S. ise bir süre sonra, oturdukları apartmanın önüne geldi. D.S., apartmanın kapısını açtıktan sonra bir erkek de kendisiyle birlikte binaya girdi. Apatmana giren erkek D.S.'ye tacizde bulundu. D.S., kendisine tacizde bulunan kişiye direnince aralarında boğuşma yaşandı. Apartman sakinlerinin seslerini duyunca paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelinin kimliği, kayıtların incelenmesiyle tespit edildi. Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşımlarda bulundu.
Her yerde aranmaya başlanan M.K., İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. Emniyette sorguya alınan M.K. suçunu itiraf edip, "Pişmanım" dedi. İşlemleri tamamlanan M.K., bugün adliyeye sevk edildi.
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