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İzmir'de, çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çöp konteynerinde, büyük bölümü kalaşnikof tüfekler için olan, çok sayıda mermi bulundu.

İzmir'de, çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde çöp konteynerinde, büyük bölümü kalaşnikof tüfekler için olan, çok sayıda mermi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziemir'in Atıf Bey Mahallesi 56 Sokak'ta bulunan esnaf, bugün çöp atmaya gittikleri konteynerde, kalaşnikof ve diğer otomatik tüfeklere ait çok sayıda mermi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konteynerde bir süre inceleme yaptı. Mermilerin kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bulunan mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu

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