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İzmir'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan sayısı 12'ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi sırasında, eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlardan 5 kişi daha tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi sırasında, eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlardan 5 kişi daha tutuklandı. Daha önce de aynı gerekçeyle 7 kişi tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kentteki mitingi sırasında, bir eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunan kişilerin o anlardaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, düzenlediği operasyonlarla 15 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilk olarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

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