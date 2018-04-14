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İzmir’de DAEŞ’e darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.İzmir’in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen operasyona İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri ve Özel Harekat Şube ekipleri katıldı.

İzmir’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen operasyona İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri ve Özel Harekat Şube ekipleri katıldı. Belirlenen adreslere baskın yapan emniyet güçleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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