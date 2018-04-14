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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat şube ekiplerinin de desteğiyle kent merkez ve Bergama ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen materyaller ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltıİzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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