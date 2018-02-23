İzmir’de demir çelik fabrikasında iş kazası: 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında yaşanan iş kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; demir çelik fabrikasında çalışan Erhan B. (31) ve Halim N. (25) tavan vincinin düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine fabrikada bulunan ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
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