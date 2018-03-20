HABER

İzmir'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp yeşil alana devrilen kamyonun şoförü Nejdet Özdemir yaralandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp yeşil alana devrilen kamyonun şoförü Nejdet Özdemir yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Altınyol Caddesi üzerindeki Zafer Payzın Kavşağı'nda meydana geldi. Nejdet Özdemir yönetimindeki 06 DD 3925 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan kamyon, yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Kazada şoför Nejdet Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kamyon şoförü Özdemir'i Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan şoförün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.