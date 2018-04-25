HABER

İzmir'de, devrilen TIR alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı.

İzmir'de, devrilen TIR alev aldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı. Yanan TIR'ın şoförü 59 yaşındaki Mesut Aykanat hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Ankara Caddesi'nin Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Aykanat idaresindeki çatı izolasyon malzemesi yüklü 34 DN 2373 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı. Şoför Aykanat kendi imkanları ile yanan TIR'dan çıkarken; çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürürken, sağlık ekipleri Aykanat'ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aykanat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yanan TIR nedeniyle trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklamaTSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.