İzmir’de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir’in Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim için havalanan uçağın düşmesi sonucu iki pilot şehit oldu.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur" denildi.

Eğitim uçağının Çiğli Tuzçullu köyü yakınlarına düştüğü öğrenildi.