HABER

İzmir’de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli 2.

İzmir’in Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim için havalanan uçağın düşmesi sonucu iki pilot şehit oldu.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur" denildi.
Eğitim uçağının Çiğli Tuzçullu köyü yakınlarına düştüğü öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 7 gözaltı

Polisten kaçan sürücü: Ben terörist miyim, bu kadar kovalıyorsunuz?'

Polisten kaçan sürücü: Ben terörist miyim, bu kadar kovalıyorsunuz?'

İnegöl merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama

İnegöl merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama

Araç yıkamadaki köpük makinesinden madeni paraları çaldılar

Araç yıkamadaki köpük makinesinden madeni paraları çaldılar

Camideki sadaka kutusunu böyle boşalttı

Camideki sadaka kutusunu böyle boşalttı

Evden hırsızlık yapılan yaylada operasyon başlatıldı

Evden hırsızlık yapılan yaylada operasyon başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.