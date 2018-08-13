HABER

İzmir'de ekenomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayınlara soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarından sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, ekonomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayın yapıp, paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarından sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, ekonomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayın yapıp, paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerle bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli Muhammed, kurtarılamadıÜzerine sıcak su dökülen Suriyeli Muhammed, kurtarılamadı
Güvenlik görevlisi evinde bıçaklanarak öldürüldüGüvenlik görevlisi evinde bıçaklanarak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.