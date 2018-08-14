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İzmir'de eylem hazırlığındaki PKK'lılara operasyon: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 15 Ağustos tarihinin, bölücü terör örgütü PKK'nın 1984 yılında Şemdinli ve Eruh'ta yaptığı ilk silahlı saldırının yıl dönümü olması nedeniyle, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 15 Ağustos tarihinin, bölücü terör örgütü PKK'nın 1984 yılında Şemdinli ve Eruh'ta yaptığı ilk silahlı saldırının yıl dönümü olması nedeniyle, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın, 15 Ağustos 1984 tarihinde Şemdinli ve Eruh ilçelerine örgüt mensuplarınca yapılan ve 'ilk kurşun günü' ile sözde 'diriliş bayramı' olarak ilan edilen silahlı saldırıların yıl dönümünde olası bir eyleme karşı harekete geçti. 15 Ağustos'ta turistik bölgelerde molotof kokteyli eylem yapma ve saldırı hazırlığında olduklarını değerlendirilen, terör örgütünün propagandasını da yapan 9 kişi tespit edildi. Hepsi Menemen ilçesinde oturan şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, haklarında toplatma kararı bulunan çok sayıda yasak yayın, örgüt ile ilgili çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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