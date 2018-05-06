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İzmir'de FETÖ operasyonu: 118 'gaybubet evi'ne baskında 72 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

ÖRGÜTÜN SÖZDE İL İMAMLARI YAKALANDI İzmir’de, FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet evleri’ne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili ayrıtılar ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE İL İMAMLARI YAKALANDI
İzmir’de, FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet evleri’ne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili ayrıtılar ortaya çıktı. Ekiplerin Buca, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde yaptığı operasyonda gözaltına alınan polis memuru S.İ.’nin, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nde çalışırken, görevinden ihraç edildiği belirlendi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan ve insan kaçakçılarıyla irtibata geçen S.İ.'nin, Mali Şube ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında telefon dinlemesine takıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte ait okullarda öğretmenlik yaparken, görevinden ihraç edilen 'İzmir il imamı' M.K.’nin yanı sıra Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Trabzon ve Karadeniz sözde bölge imamlarının bulunduğu da öğrenildi. Ayrıca 'mahrem polis- asker ağabeyler' de gözaltına alındı.
YENİ HABERLEŞME UYGULAMASI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan FETÖ’nün çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerini devam ettirdiği belirlendi. Örgüte yakın olan kişilerin, çocuklarını cuma günleri örgüt evlerine teslim ettiği, bu çocukların da pazartesi günü sabah namazına kadar örgüte ait hücre evlerinde eğitim gördüğü ve tekrar evlerine bırakıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında örgüt üyelerinin pencereden attıkları telefonlara da el koyuldu. Telefonlar, incelemek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan ilk kontrollerde ise örgüt üyelerinin yeni geliştirdiği 'Falcon' isimli haberleşme uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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