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İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, himmet adı altına para toplayarak örgüte maddi kaynak sağlayan 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün yurt dışında bulunan ve Bank Asya'dan kredi çeken 20 kuruluşun kredi borçlarını, himmet, bağış ve kurban parası adı altında para toplayıp ödedikleri öğrenildi. Bu şekilde bankaya ödenen kredi miktarının ise yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suçundan gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 8 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

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