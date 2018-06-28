İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda KHK ile kapatılan vakıf, üniversite ve okulların yönetiminde bulundukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı A.R.D.'nin de bulunduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 23 şüphelinin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında, kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı ve kapatılan Fatih Koleji'nin sahiplerinden A.R.D.'nin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. A.R.D.'nin daha önce benzer suçlamayla tutuklanan kardeşi İ.S.D.'nin eşi Ç.D.'nin de gözaltına alındığı ifade edildi.
Şüphelilerden bazılarının KHK ile kapatılan vakıfların mütevelli heyetlerinde bulundukları, bazılarının ise örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi. Öte yandan bazı şüphelilerin ise yine örgüte ait yurtlarda bulunan flash bellek içindeki fotoğraflardan tespit edildiği bildirildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Şifa Üniversitesi'nin kurucularından M.A.'nın oğlu U.A.'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin ise daha önceden yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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