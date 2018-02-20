İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, her ikisi de kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 şüpheliden, her ikisi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden İsmail Selim Doğanata ile R.U., N.U., L.G. ve E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütü legal göstermek için faaliyetlerde bulundukları, örgütün yurt dışı faaliyetleri için irtibat kurdukları, üniversite görevlilerinin, işadamların ve bürokratların konaklama, sempozyum ve toplantı gibi faaliyetlerini yürüttükleri belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınan işadamlarının, kapatılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi'ne (İZDİM) finansal destek sağladıkları da ileri sürüldü.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına çıktıkları anlaşıldı.
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