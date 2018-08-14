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İzmir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir hafta önce gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir hafta önce gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, geçen 7 Ağustos'taki operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan adliyeye sevk edilen 8 kişi, tutuklandı.

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