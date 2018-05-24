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İzmir'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de terör örgütü FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de terör örgütü FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ifadelerinden sonra bu kişilerin yakalandıkları açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik soruşturması sonrasında daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan yaklaşık 15 asker, etkin pişmanlıktan yararlandı. Bu askerlerin TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik verdiği bilgiler sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde, 19 kişiye yönelik operasyon yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin daha önce TSK'dan ihraç edildikleri, geri kalan sanıklardan birisinin yüzbaşı diğerlerinin ise astsubay rütbesinde oldukları öğrenildi.

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