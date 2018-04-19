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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

İZMİR'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 43 kişi yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, geçen pazar günü, göçmen kaçakçılığı ihbarıyla harekete geçti. Çeşme girişinde bir minibüs durduruldu. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, içinde 3 kişi bulunan bir otomobil ise KOM ekiplerinin üzerine sürerek, kaçtı. Polis, minibüsteki sürücü S.A.'yı (25) organizatör suçlamasıyla gözaltına aldı. Minibüste ise 17'si çocuk, 14'ü kadın toplam 43 Suriyeli yakalandı. Minibüste bulunan 12 can yeleği, 25 şambrel ve 5 el pompasına da el konuldu. Ekiplerin üstüne sürülen otomobil ise Karabağlar ilçesinde durduruldu. Araçtaki F.S. (25), M.Y. (40) ve G.G. (25) adlı zanlılar, Çeşme'ye getirildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Y. ve G.G., Savcılık tarafından serbest bırakıldı. F.S. ve S.A. ise tutuklandı.

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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklamaİzmir'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

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