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İzmir'de hastanede skandal iddia!

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 09:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde yaşlı bir yoğun bakım hastasının MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddia edildi...

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde yaşlı bir yoğun bakım hastasının MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddia edildi. İddianın sahibi Yeşim Yücel ise olayın yaşanmasının ardından hastanenin içinden telefonuyla kayıt yaptı.

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İşte o anlar:

Odatv'nin haberine göre, videoya kayıt yaptığı için hastane özel güvenliği ve polisler tarafından sıkıştırıldığını da belirten Yücel, “O sedyede sizin yakınınız da olabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Eğer ben olay çıkarmasaydım olay kapatılacak yaptıkları yanlarına kar kalacaktı” ifadelerini paylaştı.

Yücel devamında ise şunları yazdı:

“Arkadaşlar, bugün saat 19:00 da MR çekimi için Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi MR1 bölümüne geldim. Aynı saatte yoğun bakım hastası yaşlı bir amcayı MR çekimine aldılar. Çekimi 35-40 dk. kadar sürdü. Çekimden sedye ile çıkartıp; dışarıdaki hasta yatağına alırken sedyenin ya da yatağın ayağı kilitli olmadığından biri kaydı. Adamcağız onu kaldıracakları vakit arkasına dönüp bana bir şey demeye çalışırken beyin üstü düşürdüler. İlk herkes dondu. Sonra ben bağırmaya başlayıp, çekim yapmaya çalışırken adamcağızı palas pandıras hasta yatağına yükleyip, götürdüler. Bu arada çekim sırası bende olduğundan beni MR'a aldılar. Ben içerdeyken 2 güvenlik beni aramış. Devamı çekimlerde var çekimlerde olmayan beni sıkıştırdılar görüntüleri silmem için. Hastane polisi geldi. Kimliğimi aldı. Yaptığımın suç olduğunu bilmem ne kadar hapis cezası olduğu vs. vs. konuştu. Baktım güvenlik şefi polisin elindeki kimlik numaramı almaya çalışıyor. Polisin elinden kaptım nüfusu. Sen kimsin ne görevle benim bilgilerimi alıyorsun deyince polis ver ona aldırmazsan ben alırım dedi. Sen de alamazsın dedim. Çok istiyorsan beni çek karakola vermiyorum. Bu arada vicdanlı bir adam geldi kardeşim olayı yapanlardan hesap soracağınıza niye kadınla uğraşıyorsunuz diye. Adamı yolladılar. Benim önümü kestiler çıkamıyorum. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Ya beni karakola çekersin ya da gitmeme izin verirsin diye. Oralı olmadı. En son ben kalp hastasıyım. Görüntüleri yolladım. Şimdi bana bir şey olsun o zaman siz uğraşın diye. Ancak öyle izin verdi polis efendi.”

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SKANDAL izmir Çiğli hastane

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sevmeden yapılan iş ve çalışan
HEPSİ ŞEBEKE.. AÇIKLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR..
İzmir'in en işe yaramaz hastanesi. Tüm beceriksiz işe yaramaz personeli bu hastane de toplanmış.
biliçsiz cahil insan olmayı bile beceremeyen yobazları doldurdular devletin kurumlarına
@erkan_1975_bazzz AT GÖZLÜKLERİNİ ÇIKAR İNSAN GİBİ KONUŞ BOŞ KONUŞMA!!!
bu paraya bu iş diyen kiktirsisn gitsin ..teyzem hala polis efendi diye biliyorsa yüregine saglık..
Çalışan personeli adam yerine koyan yok ki. Önce çalışanın iş sağlığını koruyacak önlemler alınması gerekiyor ki, düzgün ve sağlıklı bir şekilde hastalara tedavi yapılabilsin. İnsanla uğraşmak hakikaten zor, bir de bu insanların hasta olduğunu düşünürsek daha da zor. Hastanelerde yeterli personel yok. Kimi yerde tek kişi nöbet tutuluyor, kimi yerde ise tek kişi onlarca hastayla ilgileniyor. Ağır şartlarda, yoğun ortamlarda yetersiz personel çalıştırılıyor. Sırf dönerler düşmesin diye yeni personel alımı da yok idareciler tarafından. Az insaf lütfen.Sağlıklı ortam,kaliteli bakım...
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