İzmir'de hırsızların talanı bıktırdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de son bir ay içinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 150 ızgara ve baca kapağı ile Basmane Meydanı'ndaki kuru havuzda bulunan 14 aparat çalındı. Daha önce de Saat Kulesi'nin musluklarından, yürüyen merdiven ve asansörlerin elektrik kablolarına kadar pek çok yerde malzemeleri çalınan Belediye, Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde özellikle bu ürünlerin satılacağı hurdacıları sıkı denetime aldı.

İzmir'de, yaya üst geçitlerindeki yürüyen merdiven ve asansörlerin motor aksamları, 7'den 70'e herkesin faydalandığı BİSİM bisikletleri, şehrin simgesi Saat Kulesi'nin muslukları, tramvay hatlarındaki sulama tesisatları, uyarı panoları, banklar, alt geçit üstündeki krom korkuluklar, ağaç sırıkları, spot ışığı ve kablolar, kentte yaşanan hırsızlıklar ve vandalizm eylemlerinin kurbanı olurken, son dönemde ızgara ve baca kapakları da en çok çalınan malzemeler arasında yerini aldı. 83'ü Konak, 40'ı Çiğli, 21 tanesi de diğer ilçelerde olmak üzere, son bir ay içinde İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait 150 ızgara ve baca kapağı çalındı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Mithatpaşa Alt Geçidi'nde yapılan yaklaşık 2 bin 500 lira tutarındaki 10 yağmur suyu ızgara kapağı da kısa süre önce çalındı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 9 Eylül Meydanı'ndaki havuza yerleştirilen yaklaşık bin TL değerindeki 14 ağızlık aparatı da (nozul) çalınan malzemeler arasında yer aldı.

YAŞLI VE ENGELLİLERE BÜYÜK EZİYET

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve konforu için yaşama geçirdiği asansörlü-yürüyen merdivenli yaya üst geçitlerine verilen zararlar, en çok toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan yaşlı ve engellileri etkiliyor. Maddi değeri çok küçük parçaların çalınması bile bu geçitlerin bir süre sistem dışı kalmasına yol açıyor. Verilen hasarın durumuna göre Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile üst geçidi onarıp, en kısa sürede hizmete almaya çalışırken, bazen çalınan ya da hasar gören parçaların alınması ve montajı için ihaleye çıkılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda söz konusu üst geçitler iki ay gibi uzun bir süre kapalı kalabiliyor. Dolayısıyla kamu kaynaklarını zarara uğratan bu tür olaylar nedeniyle vatandaşlar da olumsuz etkileniyor.

HURDACILARA SIKI DENETİM

Bu olayların önüne geçmek için yürüyen merdiven ve alt geçitlere yerleştirdikleri kameralar sayesinde yaşanan hırsızlıkların sayısının azaldığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşanan her hırsızlık olayı ile ilgili tutanak tutup İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bildirimde bulunduklarını hatırlattı. Emniyet yetkilerinin, bölgelerdeki kamera kayıtları ve görgü tanıkları aracılığıyla faillerin bulunması için yoğun çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan yetkililer, Emniyet Müdürlüğü ve zabıta işbirliğiyle çalıntı malların satılabileceği hurdacılara yönelik sıkı bir denetime başlandığının da altını çizdi.