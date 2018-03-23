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İzmir’de hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde hurda yüklü kamyon, önündeki aracın ani fren yapması sebebiyle önce direğe çarptı daha sonra da devrildi.Kaza bu sabah saat 10.00 sıralarında Gaziemir ilçesinin Semt Garajı mevkiinde meydana geldi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde hurda yüklü kamyon, önündeki aracın ani fren yapması sebebiyle önce direğe çarptı daha sonra da devrildi.
Kaza bu sabah saat 10.00 sıralarında Gaziemir ilçesinin Semt Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin G. idaresindeki 35 CCE 72 plakalı hurda yüklü kamyon, Gaziemir’den Konak yönüne seyrederken önündeki aracın ani fren yapması sonucu önce direğe çarptı daha sonra da devrildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü Engin G. hastahaneye kaldırılırken, herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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