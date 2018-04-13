İzmir’de kaçak sigara ve içki operasyonu

İzmir’in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 850 paket kaçak sigara ve 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, bir kargo firmasına S.Ç. (35) isimli şahıs adına değişik markalarda sigara geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo firmasında S.Ç. gelen paketleri teslim aldığı sırada suçüstü yapan KOM ekipleri, 850 paket gümrük kaçağı sigara ve 42 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirdi. Suçüstü yakalanan S.Ç., KOM ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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