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İzmir'de kamyon alevler içerisinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 19:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde seyir halindeki kamyon bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

İzmir'de kamyon alevler içerisinde kaldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde seyir halindeki kamyon bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Sürücü yol kenarına park ettiği aracından inerken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, gündüz saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çeşme'den İzmir istikametine giden toprak yüklü kamyonun sürücü bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen şoför, otoyolun kenarına çektiği kamyondan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de kamyon alevler içerisinde kaldıİzmir'de kamyon alevler içerisinde kaldı

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